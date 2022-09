Denuncian incumplimiento de Regidora de Xalapa para reparar calle Valsequillo

Muy buena tarde estimado director y colaboradores de este exitoso medio de información y comunicación.Agradezco la oportunidad de expresión por este, su medio.Es increíble la falta de compromiso y palabra por parte de las autoridades del H. Ayuntamiento de esta capital.Hace más de un mes y medio la Regidora Sexta, MARTHA VALENTINA DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, vino a la calle (si así se le puede llamar a este fiasco) Valsequillo de la colonia Lomas de Casa Blanca; esto por petición de los vecinos que en ella vivimos, para realizar un recorrido a esta, solicitando una rodada con material de recuperación, para al menos poder transitar por la calle en mención, ya que cada año es la misma problemática; estar incomunicados.Así mismo se solicitó la poda de áreas verdes y cunetas que se encuentran en esta calle, ya que tiene más de año y medio que no viene personal de la Dirección de Medio Ambiente a realizar dicha labor de mejora, presentándose fauna nociva en estas.La servidora pública en mención, se comprometió en realizar gestión con las direcciones correspondientes, para ambas solicitudes, que demandamos desesperadamente los vecinos, ya que hemos recurrido repetitivamente a las autoridades, sin tener resultado positivo, sólo largas y largas.Al pasar los días, se llamó y llamó y llamó y nos cansamos de llamar a la REGIDURÍA SEXTA, para enlazar la llamada con la titular de esta Regiduría y dar seguimiento a los temas en mención; obteniendo como respuesta que NO ESTABA DISPONIBLE, QUE SE ENCONTRABA EN REUNIÓN, QUE HABÍA SALIDO A RECORRIDO, QUE ESTABA OCUPADA, QUE ESTABA EN CABILDO, QUE ESTABA EN PRESIDENCIA, y así, un sin fin de excusas.La finalidad no era hablar con la REGIDORA, si no, que nos proporcionaran, número de oficio o número de folio, con los cuales habían realizado las gestiones, para que, con base en estos, nosotros (vecinos) pudiéramos dar seguimiento de manera puntual, con las direcciones competentes a la promesa de la edil. Obteniendo como respuesta y resultado, que no había ningún soporte, ni oficio alguno, girado por esta oficina, ya que todo se había realizado de manera económica, por medio de Whatsapp, lo cual nos causó una profunda molestia e inconformidad; que, teniendo ese nivel como servidora, no se pudiera realizar una petición, demanda ciudadana y la gestión, de manera formal.Entendemos perfectamente que hay un sin fin de solicitudes por parte de la ciudadanía, sin embargo, es increíble que, teniendo, asesores, enlace administrativo y personal de base a su cargo, no tuvieran la delicadeza, y mucho menos interés en hacer una mínima gestión, que ella misma se comprometió a realizar y que en teoría solo lo haya hecho, como le mencionamos "DE MANERA INFORMAL POR WHATSAPP".Verdaderamente estamos cansados de ser ignorados completamente por las autoridades municipales, hemos girado oficios, hemos ido a las oficinas correspondientes, hemos realizado llamadas y solo hemos obtenido como respuesta "TENEMOS MUCHO TRABAJO Y POCO PERSONAL, LA PRÓXIMA SEMANA VAMOS" y así llevamos casi dos meses con esta denigrante calle, que repito, si así se le puede llamar.Señor Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, le suplicamos nos apoye y gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los trabajos correspondientes. Sabemos que usted es una persona objetiva, de hechos y resultados, pero el personal que se encuentra en su administración, al parecer no sabe ni lo que hace, ni las funciones que debe realizar. Tan es así, que la misma Edil externó, que usted señor Alcalde, ya tenía conocimiento de los temas y había dado anuencia para realizar los trabajos (rodada para poder transitar y poda) de manera inmediata.Sin otro asunto que tratar, agradecemos de antemano su pronta ayuda y acciones inmediatas.ANEXAMOS IMÁGENES.ATENTAMENTEVECINOS DE LA CALLE VALSEQUILLO, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA.