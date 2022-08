Denuncian monopolio y malos tratos con tienda de uniformes, en Coatzacoalcos

Padres de familia de la ETI 73 denunciaron el presunto monopolio comercial que habría en Villa Allende con un local de uniformes donde se venden exclusivamente las prendas de ropa y no conforme les dan malos tratos.Y es que mientras hay algunos comerciantes que han aprovechado a sacar adelante sus ventas en el marco del regreso a clases, hay otros que abusan de la población como el caso de "Uniformes Escolares Lucy" en la Villa.Y es que debido a que en la Villa hay pocos lugares donde hacen uniformes para estudiantes del otro lado del Río Coatzacoalcos, este local ha monopolizado la venta de las escuelas asentadas allá, entre ellas la ETI 73.Y es que los padres de familia se han quejado además de los precios abusivos, también de las prácticas de quien les atiende para no entregar lo pactado pese a estar pagado, bajo la excusa de que no presentan la "nota" original."El día 17 de este mes pasé a comprar el uniforme de la ETI 73, para variar no había falda de la talla, solo me dio la playera y me dijo que la mandaría a hacer y tal día pasara a buscarla. Preguntamos si ya estaba lista, nos dijo que sí. Lamentablemente mi hija no sabe donde dejó la nota pero si tengo la foto y ella tiene su copia de nota, cuál es su afición en no entregar la falda en este caso. Y por lo visto le encanta hacer este tipo de cosas, lamentablemente las escuelas de Allende tienen convenio y hacen negocio con ella. Pésimo servicio (Sic)", dijo una madre por redes.Como ella, una decena de habitantes de Allende contaron su Viacrucis tras adquirir servicios en "uniformes escolares lucy", como que los uniformes no son del color o la talla que le piden.Hasta el momento no hay autoridad alguna que regule los sitios donde se hacen uniformes y mucho menos que ayude a la población a reclamar cuando hay abusos por parte de los vendedores.Por otro lado, será hasta finales de esta semana cuando se logre cubrir el desabasto de uniformes que hay en la ciudad, luego de la alta demanda que han tenido los comerciantes por el regreso a clases.Y es que locatarios de los mercados que son quienes mejoran los precios de tiendas que fabrican los uniformes, son quienes mayor demanda tuvieron en los últimos días y por ello se quedaron sin stock para surtir a la población.Herminio Urias locatario del mercado Coatzacoalcos, confirmó que las ventas estuvieron al 100 por ciento, y reveló que el desabasto que tienen es de telas y por eso la escasez.“Una de las situaciones fue eso, otra es la tela, está escaseando por la guerra algo así, entonces los importadores están tardando y aumentaron el precio “, declaró.Todavía esta semana decenas de madres y padres de familia acudieron a adquirir alguna pieza que les hacía falta del uniforme de sus hijos.Incluso desde hace 15 días comenzaron a reportar la falta de camisas debido a que no había tela para su elaboración, además de que los vendedores tomaron sus precauciones y no pidieron tanta ropa como hace dos años en que se quedaron con mercancía que nunca se vendió por la pandemia de coronavirus.Ante la alta demanda los comerciantes tuvieron que incrementar el precio de un 10 al 20 por ciento, pues los proveedores también aumentaron los costos de los uniformes y el traslado.“Si, para el miércoles o jueves de esta semana estará llegando mercancía, la verdad es que tratamos de que ahorita que venga mercancía es darle el mejor servicio a la gente, tenemos los mejores precios aquí en el mercado la verdad”, comentó Javier Santiago.En Coatzacoalcos en la segunda planta del Mercado grande se ubican todos los locatarios que venden uniformes, grupo que fue afectado por la emergencia sanitaria, pero que han comenzado a recuperarse con las clases presenciales.