Denuncian presunto abuso de elementos de la Policía Estatal, en Coatzacoalcos

Elementos de la Policía Estatal en Coatzacoalcos fueron acusados por enésima ocasión de abuso de autoridad, en esta ocasión por detener, golpear y llevar a la cárcel preventiva a integrante de un mariachi.Rodolfo Miranda, denunció en redes sociales que su hermano Bernardo fue detenido por elementos de la patrulla 3295 quienes le solicitaron revisar su automóvil, pese a que éste se encontraba estacionado a una calle de su domicilio.Los elementos habrían sometido al mariachi a golpes y lo habrían trasladado a la cárcel únicamente porque no traía la tarjeta de circulación del coche propiedad de su hermano, aunado a que el vehículo fue arrastrado por grúas Gatsa a un corralón.Rodolfo Miranda denunció el hecho en redes sociales y a través del 911 con folio: 0853220811002355Aunque su captura fue durante la noche del miércoles, hasta este jueves a las 9 de la mañana no le permitieron a sus familiares verlo, hablar con él o pagar su fianza pues el jurídico no estaba.Los integrantes del mariachi “Miranda” lamentaron que los ciudadanos sean tratados como delincuentes por situaciones que pudieron solucionarse con diálogo.