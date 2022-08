Denuncian presuntos abusos de la Policía Estatal, en Zongolica

Aunque no se ha tenido alta incidencia delictiva en el municipio de Zongolica a últimas fechas, la población está padeciendo por los elementos de la Policía Estatal que los deberían de cuidar, pues se han reportado varios casos de abusos y extorsión por parte de éstos, aseguró Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ).Indicó que a esta agrupación se han acercado varios ciudadanos que han denunciado sus casos para que se alce la voz, pero también hay otros que lo han hecho de manera directa en redes sociales y aquí se conoce a la gente y se sabe que no van a andar levantando falsos.Dijo que de acuerdo con algunos de los inconformes, al parecer quienes están prácticamente robando a la gente no son los que están asignados aquí, sino que vienen de lugares cercanos e intimidan y extorsionan a la gente, sobre todo a motociclistas y conductores de vehículos particulares.Mencionó que la patrulla 3055 es una de las que han dado cuenta los ciudadanos que se para en la entrada del municipio y con el pretexto de las revisiones extorsiona a la población.Agregó que es difícil saber de quiénes se trata pues actúan con la cara cubierta, de lo único que se han podido percatar es que hay una mujer entre ellos.En redes sociales, el pasado fin de semana un ciudadano denunció que fue extorsionado por elementos estatales quienes le dijeron que para dejarlo pasar tenía que darles 500 pesos y cuando se negó estuvieron a punto de ponerle las esposas.El quejoso indicó que los elementos policiacos que lo interceptaron se ubican en la zona de Xonamanca.