Denuncian que Ayuntamiento de Xalapa incurre en irregularidades en compra de luminarias

El Ayuntamiento de Xalapa habría incurrido en la contratación irregular de una empresa de la Ciudad de México para cambiar las luminarias de la Capital, afirma empresario xalapeño que participó en la primera licitación pública para la adquisición de 1021 luminarias, misma que se declaró desierta y posteriormente, se hizo una compra por adjudicación directa de 4,500 luminarias, lo cual podría ser una irregularidad administrativa o inclusive, dará pie a una denuncia penal.Por la variación en la cantidad de luminarias a comprar, el Gobierno local habría incrementado el costo del proyecto, pues inicialmente se estimaba gastar en esta obra un total de 2.8 millones de pesos, y en apariencia, se terminarán pagando 5 millones.De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 26 de julio se publicaron las bases para la licitación pública estatal LPE-MX-002/2022, con la finalidad de adquirir mil 21 luminarias LED y material eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Xalapa.Sin embargo, un mes después, el 30 de agosto, se notificó a las empresas que participaron en la licitación que esta había sido declarada desierta.Ante tal caso, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que si la licitación pública se declara desierta se mandará a publicar otra convocatoria en los mismos términos de la primera.Asimismo, en dado caso de que la segunda convocatoria se declarara igualmente desierta, se procederá a la adjudicación directa.Sin embargo, el Gobierno municipal de Xalapa no realizó la segunda convocatoria y en su lugar compró de manera directa 4 mil 500 luminarias LED de la marca Industrias Sola Basic S.A. de C.V. modelo Solar City Plus de 70W, según la denuncia que hace uno de los empresarios que participaron en la primera licitación, quien afirmó que presentará una denuncia penal por las decisiones incorrectas en que hubiera incurrido el Ayuntamiento.La empresa beneficiada con la compra no participó en el proceso de licitación antes mencionado y se desconoce si hubo un estudio de mercado previo así como un dictamen técnico realizado por la Dirección de Alumbrado Público al ser el área requirente.Además, Industrias Sola Basic, con domicilio fiscal en Iztapalapa, Delegación de la Ciudad de México, ha tenido algunas irregularidades en Morelia, Monterrey, León y Tijuana cuando obtuvo concesiones para el mismo fin.En el caso de Monterrey, en donde en 2014 se licitó la renovación de 29 mil lámparas con una inversión de 160 millones de pesos, Sola Basic fue requerida para proveer los equipos y las 28 mil 500 luminarias correspondientes a aditivos metálicos que puso la empresa, tuvieron los peores rendimientos.Se descubrió que los aditivos metálicos que instaló Sola Basic no eran manufacturados por la empresa para su uso en vialidades primarias, sino únicamente en industrias, estacionamientos, edificios, anuncios y centros comerciales.En entrevista, un experto en la materia que solicitó el anonimato, sostiene que las luminarias adquiridas no cumplen con lo solicitado por la convocante al tener una potencia mayor a la requerida en la propia licitación.Es decir, el mismo Gobierno municipal vulneró sus propios requerimientos solicitados inicialmente en la licitación declarada desierta.Dicha determinación de la autoridad municipal es contraria a las propias condiciones de entrega de los bienes que solicitó en la licitación pública.La fracción IV de las Condiciones de Contratación señala específicamente que “no se aceptarán aquellos bienes que no cumplan con las características, y/o especificaciones técnicas solicitadas. Tampoco se admitirán los bienes que se encuentren en mal estado por razones imputables al licitante”.Pero, en este caso, “son luminarias como las que instalaron en el Puerto de Veracruz y que no duraron ni un año; en la licitación se observa que pidieron luminarias para 10 años”, sostiene el experto.Precisó que de acuerdo con las bases de la licitación solicitaban luminarias con potencia menor a 63W, pero las luminarias led no cumplen el requerimiento al ser de una potencia mayor.“El ahorro disminuye al tener una potencia mayor. Mayor potencia no significa mejor iluminación, esto depende de la curva fotométrica principalmente”, dijo.Igualmente, la licitación pública refiere que las luminarias necesitan tener una temperatura de color entre 3710 y 4260 K, mientras que la adquirida es de 5,000K, esto es, mayor contaminación lumínica pues es un color muy brillante, deslumbra y disminuye la duración de la LED.Explicó que el Gobierno local requería aparentemente luminarias con fotocelda incluida con tecnología conocida como Zero Cross con garantía mínima de 8 años; sin embargo, la adquirida es una fotocelda sencilla que por ende es de menor garantía que no precisamente está diseñada para tecnología LED.Por si fuera poco, los requerimientos del Ayuntamiento no eran solamente de las luminarias, sino que también era necesario cableado y otros materiales, que no fueron adquiridos con la empresa Sola Basic.Es decir, se podrían erogar gastos extraordinarios para otros materiales necesarios para la instalación y mantenimiento del alumbrado público como balastros, abrazaderas, bastidores, cables, cinta aislante, varillas, entre otras.Aunque el Gobierno municipal solamente requería poco más de mil luminarias, terminó comprando a Sola Basic 4 mil 500, tres veces más de las requeridas.Y aunque se había tasado como máximo un monto de 2.8 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto, al final el Gobierno municipal reportó públicamente que gastará 5 millones, es decir, poco más de 2 millones no justificados.De acuerdo con la información que el Ayuntamiento de Xalapa brindó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) respecto de esa obra, el monto final de inversión será de 5 millones de pesos.El Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del ORFIS, que se puede consultar en Internet, indica que esa será la cantidad que van a gastar.El ORFIS señala claramente que no convalida los datos que los ayuntamientos proporcionan para alimentar esta base de datos, por lo tanto todos son susceptibles de ser revisados.La información pública indica además que hay un retraso en el proyecto. La obra, identificada con el folio 2022300870263 debió iniciar, según el propio Ayuntamiento desde el pasado 1 de abril y debería concluir el próximo 30 de octubre.El dinero proviene de recursos federales, propiamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.El monto aprobado, de acuerdo con el Ayuntamiento, fue de 5 millones de pesos, aunque no se especifica qué montos a las luminarias y qué montos al resto de materiales.