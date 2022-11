Denuncian que camionetas con logos de Salud Animal “levantan” perros en Xalapa

Sobre la denuncia en redes sociales de una camioneta que “levanta” perros en la Capital veracruzana, integrantes del Colectivo de Búsqueda de Animales Perdidos de Xalapa, Jennifer Bustamante Lobillo y Samantha Nava, pidieron a la población reportar a este vehículo que se identifica como Salud Animal, aunque saben que dicha dependencia no hace redadas.“Salud animal no puede hacer redadas y se ha estado presentando esta camioneta diciendo que son de parte de Salud Animal cuando quienes conocemos la Ley sabemos que no pueden y han querido llevarse animales, ¿para qué?, desconozco. Si los quieren llevar a matar que manera tan más cruel y si se los quieren llevar a perder es poner el problema que existe en otro lugar”, comentó Nava.Asimismo, la animalista Bustamante Lobillo instó a tomar fotos y enviarlos al colectivo en caso de no querer hacer la denuncia, resaltando que deben observar bien la circunstancia y el trato que les dan a los animales al momento de capturarlos para identificarlos, “a veces uno piensa que a lo mejor es un adiestrador que lleva perros’. Pero no llevan jaulas, no llevan transportadoras nada más así avientan a los perros. Cuando vean que están levantando perros y los avientan a la batea no es nada bueno”.Añadió que esta organización puede hacer la denuncia pero requieren de la evidencia como fotos de las placas, de esas personas o un video.Por otro lado, acerca de la venta de carne de perro en Xalapa, Jennifer Bustamante refirió hay datos acerca de esta práctica pero no hay pruebas, “sabemos de taquerías, de carnicerías pero qué podemos hacer sin pruebas. Yo tengo detectada una carnicería y una casa particular en la colonia Progreso en la que venden esa carne”.Las integrantes del colectivo también denunciaron que la actual administración del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) ha maltratado e intentado deshacerse de perros que la anterior administración del instituto resguardaba, que son 4 perros adultos y 2 cachorros.“Hace dos semanas se me habían desaparecidos los cachorritos. Estuvimos mandando publicaciones de que no los encontrábamos porque nos habían dicho que los habían subido a una camioneta y que ya estaban sentenciados a envenenamiento. Hicimos presión y casualmente no tiene mucho que volvieron a aparecer y hasta bañados. Creo que por la presión mediática fue que aparecieron”, concluyó.