Buena tarde.Quiero reportar que CFE nos dejó sin luz en la calle Nicaragua de la colonia Francisco I. Madero en la ciudad de Xalapa.Desde el día de ayer miércoles 2 de marzo estaban cambiando cable pero no terminaron y nos dejaron sin luz.Hoy ni siquiera han venido a reparar nada, ya van dos días sin que tengamos servicio eléctrico.Hicimos el reporte correspondiente desde temprano y nos dijeron que en 10 horas reconectaban el servicio, pero ya se cumplió ese plazo; volvimos a llamar e insisten en que debemos esperar y que no hay garantías de que nos regresen el servicio.Ojalá me puedan apoyar publicando mi denuncia para que nos regresen el servicio.Muchas gracias por el apoyo.