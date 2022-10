Denuncian que en desalojo hubo tráfico de influencias, en Martínez de la Torre

Adelina Herrera Iquera, habitante de la localidad de Cañizo, municipio de Martínez de la Torre, denunció el desalojo que fue ordenado por el Juzgado Cuarto, pese a que es la propietaria legal del predio; expuso que esto fue para favorecer a un empresario hotelero de la región.En conferencia hecha la tarde de este miércoles, Herrera Iquera refirió que el 10 de febrero del año en curso fue desalojada del predio que ocupa en dicha localidad a pesar de contar con las debidas escrituras y de estar al corriente con el pago del impuesto predial.La mujer, que fungió como Agente Municipal en administraciones pasadas, detalló que la orden de desalojo fue emitida por Juez, el mismo que le entregó las escrituras luego del juicio que entabló contra el anterior dueño, quien se negaba a entregar los documentos de la propiedad, en diciembre del año pasado.Sin embargo, expuso que fue cuando se presentó el empresario hotelero F. M. M., diciéndose el dueño, y logró de dicho juez la orden para desalojarla.“En la Segunda Sala del Tribunal del Estado me entregaron mis escrituras. Ahora se presenta este señor empresario hotelero (…) diciendo que es el dueño y obtiene la orden de desalojo del mismo juez que me dio mis documentos”, añadió.En la conferencia, la mujer mostró documentos donde se detalla la compra de dicha propiedad, trámite que se hizo en la Notaría 11.La mujer refirió que no obstante, apeló la medida emitida por el Juez por lo que aún no hay sentencia.Por último, responsabilizó al empresario hotelero, al Juez y al abogado R. T. C. de todo lo que les pueda pasar a ella y a su familia, así como a su abogado.“Por este medio hago un llamado a las autoridades en general que si algo me llegara a pasar, a mi familia, y a mi abogado hago responsable a la familia hotelera de todo lo que atente contra nuestras vidas”, concluyó.