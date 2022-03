Denuncian que en Maltrata llevan 20 días sin agua; culpan a CAEV

Mientras el municipio de Maltrata registra 20 días sin servicio de agua potable, familias afectadas acusan que el negocio de la renta de pipas para distribuir el suministro crece bajo el amparo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), que sigue sin solucionar el desabasto del vital líquido.Lamentan que ni el coordinador regional de zona, José Gabriel Flores Sarabia, exalcalde de Huiloapan, quien tiene a su cargo 11 oficinas operadoras, ni el director general de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, se han interesado en dar solución definitiva a las demandas."Le hacemos un llamado a los ediles, síndico y regidores que anduvieron en campaña diciendo que iban a municipalizar el agua potable a que tomen cartas en el asunto. No puede ser que la población no tenga agua y deba comprarla. Esto tiene que cambiar", señalaron los afectados.Samuel Beltrán, Rufi Conde, Usebio Flores, Genaro Martínez y otras familias más manifestaron su inconformidad al señalar que han pagado todo el año por adelantado y no tienen ni una gota de agua en casas y negocios."Si lo que quieren es un plantón, lo vamos a hacer. Es su obligación distribuir el agua porque mucha gente está al corriente de pagos y lo justo es que nos den el servicio que ya pagamos pero en cambio debemos de comprar el servicio de pipas", criticaron.Debemos hablar con el Gobernador, que es el jefe de la CAEV, para que den soluciones a Mendoza, Nogales y Río Blanco donde también hay muchas quejas, señalaron.Óscar Grande dijo que les está resultando buen negocio a los de la CAEV y de la renta de pipas el dejar sin agua a las familias, para vender el servicio y saquen más dinero. Sugirió a la población unirse para exigir la restauración del servicio o el cambio de directivos si no dan resultados.Este día, una comisión de afectados se reunirá para planear una estrategia para hacerse escuchar y que la CAEV se comprometa a dar soluciones definitivas y temporales, pues en todo el año padecen tandeos, escasez o descomposturas de los sistemas de bombeo.