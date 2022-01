Denuncian que escritor veracruzano falleció por una negligencia en hospital de Querétaro

Catedrático y escritor veracruzano, fallece luego de complicaciones por una cirugía realizada en hospital particular de Querétaro, familiares señalan negligencia.Jorge Edgar Mora Reyes de 42 años, fue intervenido quirúrgicamente por un problema de apendicitis complicada con peritonitis en el hospital particular el Sagrado Corazón de Jesús, de la ciudad de Querétaro, el día 22 de diciembre, falleció quince días después.Los familiares señalan que el médico José Dolores de Yáñez Villanueva, lo egresa a su domicilio a los tres días con la herida abierta y supuesta mejoría, ya que el médico salía de vacaciones por las fiestas decembrinas.En su domicilio permanece cuatro días complicándose el cuadro, la esposa se comunicó en varias ocasiones con el cirujano, el cual le decía que se mantuviera en su domicilio y que no acudiera al hospital hasta que él regresara, porque no había localizado a ningún médico que se hiciera responsable del paciente.Cosa que ocurrió hasta 4 días después cuando lo interna nuevamente en la misma clínica, el cuadro en ese momento ya era de insuficiencia respiratoria, sepsis, insuficiencia renal y neumonía, complicaciones de la misma peritonitis, alega el tío del hoy occiso quien se desempeña como médico en hospital regional de Veracruz.“Después de 3 días hospitalizado, solo con antibiótico y soluciones patenterales nos avisó el doctor por complicación de la peritonitis y septicemia falleció”, señaló familiar del occiso.Relatan que después de morir la madre y hermana, quienes son adultos mayores acudieron al hospital para solicitar los documentos probatorios del caso, porque él acta de defunción lo emitieron con diagnóstico de COVID-19, por lo que no aceptaron el documento.“Yo les dije que no aceptaran el certificado, porque ese no era el diagnóstico real del fallecimiento. Entregando el cuerpo a una funeraria donde fue cremado sin poder realizar el estudio pertinente para determinar la causa real de muerte”, señala el tío.Dicho hospital se niega a entregar a pesar de ser privado y que se liquidó la cuenta en su totalidad, los estudios de laboratorio y gabinete, así como las notas de egreso o la información pertinente para determinar la causa de muerte, ya que no es la asentada en el certificado de defunción.Por mencionado actuar, toda la familia argumenta y asegura negligencia médica, señala que de otra forma no estarían actuando de esta manera y encubriendo la información, ya que ahora le niegan incluso el acceso al hospital a todo familiar.Es por ello que la familia de Jorge Edgar, quienes también conocen del tema de salud, emitirán una denuncia en contra del médico y el hospital particular ante la Comisión de Arbitraje Médico (CONAMED) y solicitan apoyo al Gobierno del Estado para que entreguen la documentación correspondiente del finado, quien esta noche sus cenizas son veladas en iglesia del Puerto de Veracruz.