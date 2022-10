Denuncian que Fiscalía de Orizaba protege a notarios corruptos

El ciudadano Felipe Cuauhtémoc Méndez, en representación de 37 familias de la colonia De Vera, del municipio de Ixhuatlancillo, denunció que en la Fiscalía de Orizaba se presumen actos de corrupción, pues tal parece que se protege a los notarios Vicente Vallejo Vázquez y su hijo Alejandro Vallejo Murillo.Explicó que, en contra de esos notarios, uno con oficinas en Cuitláhuac y otro en Orizaba, se presentó una denuncia en Xalapa, por la cual se abrió el expediente 96/2020 por abuso de confianza y fraude; pues, aunque primero acudieron a Orizaba, en la Fiscalía se hizo todo mal.Explicó que los vecinos de la colonia De Vera pagaron a Vicente Vallejo Vázquez 10 mil pesos por familia para que realizara sus escrituras, pero les dejó de responder desde hace varios años.Comentó que ahora el fedatario explicó que fue su secretaria la que se robó el dinero, pero en un momento tenía que elaborar dos poderes para las familias, pero hizo uno falso y el otro tenía inconsistencias legales, por lo que no servía para nada, por lo que ya no creen que le hayan robado los 370 mil pesos.Agregó que este 17 de octubre se llevaría a cabo una audiencia de seguimiento, pero los acusados no se presentaron, Vicente Vallejo porque dijo que no tenía internet y por eso no recibió la notificación, y su hijo Alejandro Vallejo, quien se hace llamar notario adscrito, porque “resulta que el notificador no le dio el aviso porque se le olvidó”.Felipe Cuauhtémoc mencionó que esto pasa porque el Gobierno del Estado da los nombramientos de fedetarios a personas que las recibieron en pago a componendas políticas.Agregó que la audiencia fue turnada para el 17 de febrero del 2023, sin que a la Fiscalía le importe la situación de las familias de Ixhuatlancillo, que son personas de escasos recursos.