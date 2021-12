Denuncian que ISSSTE lleva 2 años posponiendo cirugía a una paciente

Debido al mal servicio que le proporciona la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el señor Omar Rebolledo López, empleado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), manifestó su descontento.Rebolledo López denunció que llevan dos años posponiendo una operación que su esposa necesita; no especifican los motivos para no intervenirla quirúrgicamente, sólo atrasan la cirugía con toda clase de pretextos.Señaló que su esposa padece un cuadro de anemia, por lo que si bien su operación no es urgente sí es una necesidad. Este martes 21 de diciembre, intervinieron a varios pacientes que estaban después en la lista de espera, por lo que el señor Omar exigió que su esposa sea atendida y, tras una discusión con los directivos, le aseguraron que la realizarán el día de mañana, miércoles 22, si es que no vuelven a posponerla.Por otro lado, expuso que en el citado nosocomio se vive un caos cotidianamente: los directivos nunca están cuando se les busca, el personal administrativo da un mal trato a los derechohabientes y los médicos, aunque no todos, nunca se encuentran, desaparecen y no tienen actitud de servicio.Mencionó que esta situación ya lleva dos años, primero la excusa era la pandemia y después cualquier cosa:“Nos han dado toda clase de pretextos y luego nos echan la culpa a nosotros, que por qué no fuimos antes, pues como vamos a ir antes si nos están indicando que no se puede, nos tratan como niños o como retrasados mentales y no se vale. ¡Ya basta! Ya estuvo bueno. Nos tratan mal. Si va uno por medicinas nos gritan, para que al final de cuentas de una receta nos dan una medicina y otra nos dicen que no la hay”, dijo.También señaló que ya van tres ocasiones en que le posponen la consulta con un especialista y recientemente fue reprogramada para el mes de marzo del 2022; la consulta estaba inicialmente programada para octubre, después la pasaron a noviembre, luego para el 20 de diciembre y ahora hasta el próximo año.Refirió que la queja ya fue presentada ante la Dirección de la Clínica Hospital y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde la persona que lo recibió le comentó que no ha podido comunicarse con nadie de la clínica porque nadie responde el teléfono, por lo que pidió a la representante de la delegación estatal del ISSSTE atienda su reclamo.