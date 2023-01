Denuncian "red de favores sexuales" dentro de SSP

Ricardo Alarcón, presidente del colectivo ciudadano “Resistencia Ciudadana Xalapeña”, denunció el acoso sexual que sufren trabajadoras dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por parte de personal administrativo en la torre central, donde además afirma que hay una supuesta red de favores sexuales.Mencionó que las quejosas señalan al trabajador Carlos “N”; “esta persona les pide tener relaciones sexuales a cambio de mejores puestos, descansos y demás; creo que es inaudito que en pleno 2023 y en el marco de lo que nos comenta el Gobernador de cero tolerancia con la violencia de género, pues les pase ahí en las narices”.Refirió que es un tema grave y añadió que una de las primeras personas en ser notificadas en esta situación habría sido el capitán Cuauhtémoc Zúñiga antes de ser Secretario, “hasta la fecha hemos intentado por todos los medios tratar de comunicarnos con él y ha sido completamente imposible, ha habido negativa, simplemente aplazan y aplazan la junta”.Asimismo, Alarcón afirmó que ya hay una denuncia en la Fiscalía, “lamentablemente también sabemos que la Fiscalía a veces ‘peca de inocente’. Considero que es muy estúpido que las autoridades no pongan atención a temas relevantes y solamente les den un carpetazo”.Explicó que únicamente dos de las víctimas se han atrevido a hablar, quienes por hacerlo han sufrido represalias, aunque señaló que habría aproximadamente 17 afectadas más.El presidente del colectivo dijo que además ya han tenido acercamiento con la Secretaría de Marina, ya que los trabajadores son adscritos a la misma, por lo que también estarían investigando la situación.Añadió que esta denuncia data desde hace dos meses sin que presente algún avance, la cual también estaría en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Alarcón admitió que han sufrido amenazas y acoso con el fin de que para de denunciar, ante lo que dijo que como ciudadanos lo único que los protege es la unión.En otro tema, Ricardo Alarcón adelantó que se encuentran trabajando de la mano de municipio en un proyecto para evitar la fabricación de faltas administrativas en San José.Consideró que dicha situación es grave pues no hay una autoridad competente que califique la supuesta falta imputada, pese a que este requisito ya está reglamentado en el bando de policía y Gobierno.“Lo único que estamos pidiendo en este momento es que se aplique la Ley, esto está contenido en el artículo 65 donde habla que debemos de tener una autoridad competente te que escuche al infractor y que sobre todo pueda calificar las falta”, dijo.En este tenor, solicitó al Ayuntamiento que haya jueces calificadores, pues en el Estado de Veracruz no existen, lo que lleva a que la Secretaría de Seguridad Pública funja como uno en la aplicación de faltas, “recibimos aproximadamente entre 30 y 40 llamadas al día por este tipo de cuestiones, fabricación de faltas, personas que van circulando en sus vehículos de manera completamente normal, les hacen una inspección preventiva y al final terminan en San José con el argumento de que van en estado de ebriedad”.Refirió Alarcón que la finalidad de tener un juez calificador buscarían bajar niveles de corrupción y mitigar el tema de indefensión por parte de la ciudadanía.