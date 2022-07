Denuncian retraso en resolución de caso de despojo de campo deportivo Cerritos

A pesar de que ya pasaron tres años de que los integrantes del Sindicato de Cerritos denunciaron a dos compañeros por varios delitos, entre ellos el de fraude y simulación de un acto jurídico tras ser despojados del campo deportivo Cerritos, a la fecha no hay una resolución de las autoridades y no se sabe por qué hay esa dilación, indicó Miguel Hermenegildo Cortés, asesor jurídico del gremio.Acompañado por integrantes del gremio, señaló que la denuncia fue en contra de Ángel Marciano “N” y Alejandro Marcelino “N”, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 489/2022 y fue por la venta ilegal de dicho campo, en el cual actualmente se construye una plaza comercial.Comentó que primero les dijeron que no había delitos que perseguir pero apelaron esa decisión y les fue favorable pero no han podido obtener una resolución.Indicó que de manera extraoficial se enteraron que el monto de la venta del campo fue de aproximadamente 10 millones de pesos, lo cual fue una burla, ya que lo que vale el predio es mayor.Agregó que no sólo se afectaron los derechos de los extrabajadores sino de todos los habitantes de la colonia.Señaló que por todo ello pidieron la intervención del diputado Genaro Ibáñez Martínez, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, para solicitarle su intervención.