Denuncian ruido, basura y caos vial por tianguis en Xalapa

Por este conducto hago de su conocimiento la queja que me permito realizar a través de su medio de comunicación sobre el tianguis que se instala en la calle de Gildardo Avilés los días jueves, sábado y domingo, ya que se les ha permitido durante muchos años ser una "tierra sin ley" en la que llegan desde las 4 de la madrugada y colocan sus vehículos y hacen un ruido intenso y tiradera de tubos con sus estructuras metálicas, el uso de la calle para sus vehículos que estorban el paso vehicular y sus sonidos de las bocinas con música durante todo el día, que inclusive en esta calle se han robado motocicletas y es de carácter urgente que se haga algo al respecto.Yo no entiendo cómo las autoridades municipales no puedan regular este tipo de instalaciones, ya que el comercio informal no está permitido por la ley, sin mencionar la basura y el caos vehicular que se genera, además que no digas dudamos que todo lo que se vende es robado o de dudosa procedencia, entiendo la situación económica que atraviesa el país pero todo esto unido genera una molestia como vecino de esta calle y que está terminando de colmar la paciencia de nuestras familias que estás siendo afectadas.Hago un llamado al presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil y lo reto a que venga a darse una vuelta a que vea y sea testigo de su propia persona de las condiciones en las que se lleva a cabo este tianguis, a dónde va a parar todo el dinero que se recauda para la instalación y el pago de la cuota por venir a colocarse aquí.También hago un llamado a los directores de las áreas correspondientes como Gobernación, Comercio, desarrollo económico, limpia pública, etcétera a que hagan una revisión al reglamento y lo que se haya acordado con los líderes de este tianguis que han tomado las calles Mérida y Mazatlán han excedido ampliando este tianguis hasta la avenida Xalapa.Atentamente: Vecino de la calle Gildardo Avilés.