Denuncian supuestos abusos de enfermera en Jurisdicción Sanitaria de Orizaba

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba denunciaron presuntas anomalías en la dependencia por parte del personal que maneja las vacunas de COVID-19.A través de un documento dirigido a la opinión pública, difundieron imágenes de supuestos chats entre la enfermera Jaqueline “N” y algunos interesados en la vacuna del coronavirus, lo que pudiera interpretarse un mal manejo de las dosis."Por medio de la presente nos dirigimos de la manera mas atenta para dar a conocer los hechos y sucesos que han venido pasando en la Jurisdicción Sanitaria 7 de la ciudad de Orizaba. Somos un grupo de personas que no podemos seguir callando lo que está sucediendo al interior de la misma y si nos dirigimos desde el anonimato es por el temor a las represalias y persecución que podemos llegar a sufrir por parte de la persona que se menciona a continuación y que es la enfermera Jaqueline ‘N’ la cual es protegida por el jefe de Jurisdicción".Asimismo la acusaron de que al ostentar su cargo ha violentado los derechos de los trabajadores a diestra y siniestra, por eso exigieron una auditoría por parte de la Secretaria de Salud.Acusan a la enfermera de supuesto nepotismo, tráfico de influenza, maltrato al personal en especial al gremio de enfermería manejándolo a su antojo y haciendo cambios en clínicas a su capricho y conveniencia."Sin olvidar el maltrato laboral y psicológico hacia el personal que labora en dicha jurisdicción siempre haciéndolo bajo el cobijo y protección de el jefe de jurisdicción. Por último y no menos importante también mencionar el robo y tráfico de vacuna covid en el cual ella es coordinadora, de las cuales se anexan pruebas de dichas anomalías".Se quejan también de que han sufrido explotación por parte de esta persona, quien presume estar protegida por autoridades de la Secretaría de Salud a nivel local y estatal."Esperemos se tomen cartas en el asunto y no dejar seguir a estas personas las cuales solo lastiman y dañan de manera arbitraria al gremio del sector salud, y pueden acudir a preguntar al personal para que vean que todo lo dicho es cierto aunque la mayoría se siente amenazado y temen por las represalias".Algunos otros trabajadores, por su parte mencionaron que a pesar de que tenía su adscripción en Atzacan, el titular de la Jurisdicción Sanitaria, hizo todo para cambiársela a Orizaba. Estando ella en su cargo puso a su esposo como supervisor.