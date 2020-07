Denuncian trabajadores de Jurisdicción Sanitaria de Orizaba múltiples anomalías

A través de un documento dirigido al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba exigieron un alto a la serie de anomalías que se cometen al interior de la dependencia, incluso le exigieron al funcionario estatal que “despierte de su letargo”.



En el documento hicieron referencia a que hay antecedentes de malos manejos de parte del jefe jurisdiccional, Baruch Alanís, así como de sus coordinadores, aunado a que se enfatiza que nunca han sabido llevar bien los programas de salud, tampoco han sido escogidos por su capacidad y desempeño para ocupar algún cargo.



Añadieron que en este tema ha sido cómplice el sindicato de la Secretaría, cuya lideresa es Ángela Soto Maldonado. “Son ellos quienes manejan la Jurisdicción a su antojo, además reciben viáticos por parte del jefe irresponsable, el cual casi no se encuentra en su puesto y de la subjefa, quien solapa desviaciones de dinero junto con los administradores que pasan, a quienes nunca auditan”.



Dentro de las anomalías señalaron el manejo que se da en el almacén, pues hay “gente inexperta que sólo entrega medicamentos pero estos están próximos a caducar o entregar material e inmobiliario oxidado, en mal estado. Verdaderamente esto es inaudito y más aún que ustedes como responsables de salud no hagan nada”.



Asimismo, aseguraron que hay mal manejo de los biológicos y citaron como ejemplo el que presuntamente ocurrió en el Centro de Salud urbano de Nogales, donde es inexplicable que hayan suspendido la campaña de vacunación y que se haya regado el biológico por distintas colonias. “Esto puede ocasionar aparición y brotes de diferentes enfermedades, pues los infantes no fueron vacunados”.



Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado al titular de esta dependencia: “Doctor Alor, ¿hasta cuándo va a despertar de tan profundo letargo? ¿Por qué no envía gente conocedora y que quiera defender la insignia de la Secretaría de Salud? Sólo están hundiendo cada vez más al sistema, es el momento de que usted actúe para dignificar a la Secretaría y por lo menos meter las manos para hacer justicia de estos malos manejos que existen”.