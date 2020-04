Señor Director,



Quiero denunciar las "medidas arbitrarias" de la tienda de autoservicio Bodega Aurrerá, ubicada en Las Trancas del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, a la cual con frecuencia acudo a comprar lo necesario para mi hogar.



Esta mañana a las 8:00 horasacudí con mi cubrebocas y mis bolsas como siempre lo hago y al intentar entrar una señorita me negó el acceso por ser "persona de la tercera edad"; de entrada acto discriminatorio, por otra parte no me pidió mi credencial de elector (sólo supuso) ¿entonces? ¿QUÉ CLASE DE PERSONAS TOMAN LAS DECISIONES DE LA TIENDA?



Señor Director hago esta queja pública por todas las personas que seguramente ahorita han sido tratadas como a mí o quizá peor. Yo simplemente en mi coche me fui a otro súper mercado, pero habrá personas que no tengan esa opción.



Muchas gracias.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)