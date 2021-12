Denunciarán a excandidato en Rafael Delgado por extorsión

El excandidato a la Alcaldía de Rafael Delgado por el partido Frente Cardenista, Romualdo Rojas, será denunciado por el regidor electo de ese partido, Juan Carrasco Concepción, por los delitos de amenazas y extorsión.En entrevista, el edil electo explicó que el excandidato lo ha buscando al menos en cinco ocasiones para decirle que le tiene que pagar los más de 250 mil pesos que invirtió en la campaña y si no le paga se tendrá que atener a las consecuencias.Mencionó que en su momento él no hizo ningún acuerdo con esa persona para decirle que pusiera dinero para la campaña e incluso desconoce si de verdad invirtió esa cantidad, pero al verse perdedor, ahora le exige que cubra lo que según él gastó.Agregó que no ha buscado cobijo en el partido porque gente de ese instituto político quiere que firme su renuncia al cargo y en su lugar entre el ex alcalde Heriberto Trinidad Agustín.Incluso, comentó que cuando acudió a Xalapa por su constancia como edil electo, le informaron en el organismo electoral que ya la había recogido gente del partido.Ante esta situación, el regidor electo responsabilizó al enfermero del IMSS, Romualdo Rojas, de lo que le pueda suceder a él y su familia.Comentó que en los próximos días acudirá a interponer denuncia formal por esos hechos.