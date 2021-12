Denunciarán a Secretario de Salud de Veracruz por violencia de género

La coordinadora del PRI en el Congreso del Estado, Anilú Ingram Vallines, aseguró que procederá legalmente en contra del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por violencia política de género.Al respecto, señaló que, durante su comparecencia como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el funcionario ocupó la frase “antes muerta que sencilla” al criticar el trabajo de diputados locales.“Vamos a denunciarlo por violencia política de género en las distintas instancias después del análisis que hagan de la documentación que vamos a presentar”.Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la Diputada dijo que debe de ser congruente y actuar en consecuencia para eliminar la violencia en todos los sentidos, sobre todo cuando implica a un funcionario de un área importante como la salud.Anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado, ya que en su opinión incurrió en una agresión con dicha frase. La legisladora subrayó que, en este, como en otros casos, confía en que las autoridades actúen apegados a la Ley y en consecuencia aplicando la Ley de forma pareja.“El día de mañana estaremos procediendo ante distintas instancias; confío en que quienes estaban al frente de estas instancias donde vamos a proceder, que es la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, haremos lo propio ante el Órgano Público Electoral de Veracruz, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ante el Tribunal Electoral del Estado, ante todas las autoridades pertinentes a que se actúe en consecuencia”.Durante la comparecencia de Ramos Alor el pasado 6 de diciembre, el funcionario cuestionó las preguntas y señalamientos de Ingram Vallines, respecto a temas como el desabasto de medicinas.Al afirmar que ni las mejores farmacias tienen abasto del 100 por ciento en medicamentos, el Secretario de Salud opinó que diputados del Congreso desconocen y no dimensionan este tema, pidiéndoles documentarse sobre la materia antes de hacer cuestionamientos.Concretamente la priísta señaló que, según el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad, el abasto promedio en las jurisdicciones sanitarias de Veracruz es de 70.3 por ciento en modalidades urbanas y rurales, cuando existe un abasto nacional del 74.3 por ciento.Añadió que Veracruz tienen niveles reprobatorios, sobre todo cuando el nivel óptimo es del 90 por ciento. Los cuestionamientos de Ingram Vallines ocasionaron que Ramos Alor reprochase que es fácil hacer cuestionamientos desde una oficina.“Qué confortable es manejar datos y números desde una elegante y confortable oficina y no vivir lo que vivimos nosotros en el terreno de los acontecimientos, cerca de nuestro pueblo y en nuestras unidades médicas”, dijo, señalando que el Estado tiene un 85 por ciento de abasto de medicamentos.“Diputada a mí me preocupa que usted no ha dimensionado lo que significa 80 y 85, usted los está diciendo, de abasto en nuestros hospitales y Centros. Usted quiere 100 por ciento; quiero decirle primero que a nuestra llegada encontramos un 15 y en ocasiones un vergonzoso 10 por ciento de abastecimiento. Me hubiera gustado que lo trajera a colación, porque hay que hacer la comparación”, reprendió.Posteriormente, el diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo, pidió al secretario respetar a sus homólogos y homologas, sobre todo a las legisladoras, calificando de lamentable la forma de responder a Anilú Ingram Vallines.Ramos Alor replicó que, a su parecer, no le faltó el respeto a la Diputada, afirmando que una comparecencia se debaten ideas sin importar el género de los participantes.“Primero, este es un lugar de debate y en ese sentido tenemos que acostumbrarnos a que más allá de la equidad de género aquí estamos en un plano superior e igual en los temas políticos, una Diputada está preparada no por ser género, no por ser mujer, sino por su condición de representante popular y en ningún momento le falté el respeto a la Diputada.“Sencillamente fue mi exposición, pero, aun así, distinguida diputada, si algo incurrió Ramos Alor y que está aquí de testigo este auditorio en el que yo incurrí en un desprecio y en una agresión a usted, pido disculpas, soy caballero”, espetó.Sin embargo, durante los cuestionamientos de Hernández Candanedo y al cierre de la comparecencia, Ramos Alor agregó la frase por la que Ingram Vallines procederá en su contra.“Nada más quiero concluir Diputado que me da enorme gusto de tener y conocer diputados que vienen de abajo, que caminan, que están cerca de su pueblo. Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son totalmente palacios y antes muertas que sencillas porque nunca han estado cerca del pueblo; ¿qué representan esas diputadas? Me pregunto yo”.