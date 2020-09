Denuncias por daño patrimonial en Cuenta 2017 no son “electoreras”

Las 27 denuncias penales presentadas por un daño patrimonial de 628 millones 252 mil 837.58 pesos en la Cuenta Pública 2017, nada tienen que ver con el proceso electoral venidero ni con algunas cuestiones del pasado, aseguró Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



Aclaró que el Congreso del Estado pidió al ente fiscalizador dar seguimiento a las observaciones de daño patrimonial en las Cuentas Públicas 2017 y 2018 y se ha dado cumplimiento al mandato conforme lo marca la ley.



“Lo que ha pasado es que alguien no hizo bien su trabajo y a nosotros nos corresponde hacer los señalamientos y presentar las denuncias, eso lo marca la ley. Nosotros solamente estamos en el cumplimiento de las tareas que nos corresponden, no tienen que ver cuestiones electorales ni cosas del pasado”.



Cabe mencionar que por la Cuenta Pública 2017, la primera del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y la última de las anteriores municipales, el ORFIS ha presentado 27 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un daño patrimonial de 628 millones 252 mil 837.58 pesos.



Del total de las denuncias, 12 son en contra 10 entes estatales por un quebranto financiero de 447 millones 849 mil 425.64 pesos y 15 en contra de igual número de Ayuntamientos por un daño económico de 180 millones 403 mil 411.94 pesos.



Y por el seguimiento a las observaciones de la Cuenta Pública 2018, la segunda y última de la administración yunista y la primera de los actuales Ayuntamientos, el ORFIS ha iniciado 181 expedientes de investigación, ha emitido 9 acuerdos de conclusión y archivo y ha requerido información a servidores y exservidores públicos sujetos a investigación de 45 entes fiscalizables.



“En ningún momento el ente fiscalizador está en el ánimo de buscar o señalar casos del pasado”, agregó la Auditora.



Expuso que las 27 denuncias presentadas son producto de un trabajo de seguimiento, tal como lo mandato el Congreso local.



"En algún momento supimos que la Fiscalía General del Estado estaba cerrada por los casos de COVID-19, tenían problemas serios allá; hablamos con la Fiscal y nos recibieron pero no tiene que ver eso con cuestiones electorales ni cosas del pasado", reiteró.