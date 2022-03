Denunció a expareja por violencia familiar y ahora mujer teme por su vida

Con lágrimas y visiblemente molesta, Zenaida Zendejas Landa, quien sufrió violencia intrafamiliar por parte de su expareja, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de revictimizarla y no apoyarla adecuadamente para que se hiciera justicia en su caso.Dijo que durante 28 años que vivió con el presunto agresor fue maltratada física, psicológica y económicamente por él, evitando denunciarlo por el miedo a que no se le procesara y ahora que la investigación parece haberse desechado ante la incompetencia de la FGE, manifestó temer por su vida."Callé, aguanté por mis hijos pero fui víctima de la Fiscalía, tardaron dos años en mandar la carpeta de investigación a los juzgados de Pacho Viejo en Coatepec y llegando allá me dicen que todo fue un error de la Fiscalía porque no la entregó bien, es una impotencia, es un coraje porque, ¿en dónde está el apoyo para las mujeres víctimas de violencia?", se preguntó Zendejas Landa.En la entrevista dijo que en 2018 presentó la denuncia en la Fiscalía Especializada, ubicada en la calle Úrsulo Galván, del centro de Xalapa, donde a su decir no le hicieron caso, acusando directamente a un fiscal de apellido Chirinos y a la Fiscal Quinta de haber hecho "todo mal"."No me hicieron caso, solamente se burlaron de mí, me decían que sí me iban a apoyar. Esta es la hora que no lo han hecho, llevaron la carpeta mal integrada a Pacho y todo se vino atrás", enfatizó.Por ello pidió la intervención del Gobierno del Estado para que se investigue bien su caso y se castigue al presunto responsable (Mauro Juárez Quiroz), toda vez que indicó que la sigue buscando, lo que le genera temor de que atente contra su vida."No se vale. Siempre fui víctima de muchas cosas. Me dio miedo denunciar, denuncié y ahora temo por mi vida. Se me ha acercado pero siempre a través de mentiras, mentiras y mentiras. Me golpeó varias veces. La verdad tenía miedo de denunciar por esto que está pasando", comentó la trabajadora doméstica.Enseñando sus manos y las marcas y heridas que le ha dejado este empleo, también indicó que perdió su casa en este problema con su expareja, por lo que también lo denunció por despojo."En la Fiscalía todo se vino para atrás, la denuncia no fue válida, todo se vino para atrás, la persona está absuelta prácticamente, no se le hizo nada por la negligencia de la Fiscalía, todo lo hizo mal, desde el principio yo recibí malos tratos ahí. No me proporcionaron la ayuda que debían darme, porque no sé leer, ni escribir, vengo de una familia humilde", expresó la víctima de violencia.