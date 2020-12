Dependencias no podrán hacer cenas ni reuniones de fin de año, decreta Gobernador

Al señalar que Veracruz se encuentra en un momento crucial en el que no se puede baja la guardia a pesar del semáforo epidemiológico en verde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la emisión del decreto por el que se establece la campaña “Mantengámonos en verde, cuida tu salud", que se implementará desde este lunes hasta el 3 de enero de 2021 por la pandemia de Coronavirus.El decreto estipula la suspensión de las comidas, cenas y reuniones tradicionales de fin de año que se realizan con los trabajadores de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.Además, se mantienen las medidas sanitarias de los semáforos epidemiológicos municipales; la distensión de algunas medidas y la apertura gradual de las actividades en la Nueva Normalidad correspondientes al semáforo verde sólo se aplicarán hasta conseguir cuatro semanas consecutivas en color verde.García Jiménez apuntó que se mantienen vigentes las medidas sanitarias y recomendaciones generales, tales como no realizar eventos masivos, mantener distancia de metro y medio en filas y aforos, buen uso del cubrebocas y lavado de manos y todo esto se mantiene para todos los lugares públicos.Adicionalmente, continúan las limitaciones para evitar la concentración y aglomeración de personas correspondientes al color amarillo en el semáforo epidemiológico, por lo que éstas se mantienen vigentes en tanto no se cumpla con la fracción anterior.En el transporte público se mantendrán las restricciones sanitarias del uso obligatorio del cubrebocas y la reducción de su capacidad de pasaje y los comercios deberán sujetarse al color del semáforo epidemiológico municipal y al registro respectivo de sus medidas sanitarias para obtener el código QR.De igual modo, García Jiménez destacó que no habrá retorno a clases presenciales hasta que la Secretaria de Educación Pública lo indique y el semáforo verde haya permanecido por lo menos durante cuatro semanas continuas.En el decreto, el titular del Ejecutivo reiteró a la población evitar fiestas o reuniones entre familias de diferentes hogares y limitar las visitas a los hogares de familias de otros Estados y en dado caso usar correctamente el cubrebocas, evitando abrazos y saludos de mano.También evitar las aglomeraciones por compras, motivos religiosos o por fiestas decembrinas, y suspender las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.Por otro lado, el mandatario exhortó a los alcaldes en todo el territorio de Veracruz para que coadyuven en las acciones que se lleven a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al presente Decreto de conformidad con lo establecido por el artículo 4° fracción III de la Ley de Salud del Estado.García Jiménez recordó que la entidad está en el mínimo para mantenerse en el color verde del semáforo epidemiológico y es que para permanecer en este color, se debe estar en el rango de 1 a 8 puntos y el estado se ubica en 8 puntos, por lo que de descender un punto más y llegar a nueve, significaría retroceder al color amarillo o de riesgoInsistió que en el mundo, México y Veracruz enfrentan un virus nuevo, sin que la vacuna esté disponible por ahora, ni un tratamiento efectivo ante esta enfermedad.“No juguemos con nuestras vidas, estamos en una estrategia con una semoforización para ir a una nueva normalidad, pero no a desentenderse por completo de lo que está pasando”, puntualizó al recordar que hay estados que llegaron al amarillo y nuevamente regresaron al rojo.“Eso no lo queremos, regresar al rojo. Por eso advertí cuando se dio a conocer, en qué nivel de verde estamos, un punto más y estamos en amarillo”, definió.Expuso que Veracruz estaba en el semáforo amarillo (riesgo moderado), manteniéndose en este desde el 12 de octubre y hasta el 6 de diciembre y recordó que Veracruz entró dos meses tarde a la curva epidemiológica, lo que generó que cuando unos Estados empezaron a descender en la dispersión del virus, en la entidad subió pasando al semáforo rojo.En dos ocasiones, comentó, Veracruz retrocedió en el semaforización por el exceso de confianza y la relajación de las medidas sanitarias, hasta que logró nuevamente el amarillo. “Tenemos que cuidar las medidas sanitarias, el semáforo es muy sensible”, expuso el ejecutivo del Estado.