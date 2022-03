Deportistas de Coatza piden ayuda para viajar a juegos clasificatorios estatales

Deportistas de Coatzacoalcos solicitan el apoyo de la ciudadanía para reunir recursos y poder competir en los juegos de voleibol estatales CONADE.Rogelio Gazca Hernández, entrenador del Club Leones, informó que el 12 y 13 de febrero, clasificaron en 2 de 3 categorías y ahora deben acudir este fin de semana a Veracruz para los filtros a los juegos nacionales.Desafortunadamente, detalló, la Dirección del Deporte en Coatzacoalcos dijo que no había los recursos para pagar el transporte y los uniformes, de ahí el llamado de apoyo por parte de la población."Tengo alumnos que vienen desde comunidades rurales con mucho sacrificio para lograr sus sueños. Pero el día de hoy, a tres días de la competencia, no tenemos resuelto la parte que corresponde al transporte. Es decir, tenemos que buscar la forma de llegar a la competencia por la que se ha trabajado durante el año, por primera vez en 12 años que tengo representando a mi municipio nos niegan el apoyo para este evento", dijo.Explicó que además de este fin de semana, el próximo deben viajar a Tuxpan donde habrá otro torneo clasificador y tampoco cuentan con el dinero."Los juegos estatales CONADE representan el sueño de muchos jóvenes, el escenario perfecto para demostrar que los esfuerzos realizados durante el año han dado frutos.Estos chicos que durante el año no reciben ningún tipo de apoyo, ni patrocinio por parte de nadie más que de sus padres, que en ocasiones no tienen la solvencia económica para apoyar a sus hijo y ellos se ven en la necesidad de trabajar", reiteró.Sólo el Gobierno municipal de Cosoleacaque se comunicó este jueves por la mañana para posiblemente apoyarlos. Aunque la llamada de vuelta no ha ocurrido.Los jóvenes deportistas de menos de 20 años están esperanzados en juntar los 21 mil pesos que necesitan para el transporte de este fin de semana. Aunque para el siguiente sábado, no saben qué suerte correrán."Es por ello, que hago el llamado a amigos, deportistas, empresas, sociedad en general a sumarse con la causa. Se estarán realizando rifas para apoyar a los chicos y si tienes $1, $2 o $3 pesos con los que puedas apoyar se agradecería", dijo el entrenador.N. De cuenta 4152313576077122BancomerNúmero de teléfono: 9211513518