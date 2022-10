Derecho UV mantendrá paro activo hasta este lunes

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) extendieron el paro activo hasta este lunes; los estudiantes acusan que un alumno ingresó a las instalaciones con un arma blanca y todavía no ha sido sancionado.Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, durante una protesta de estudiantes de la Facultad de Antropología en uno de los llamados “tendederos del acoso”, se ventiló el nombre de Daniel, apodado “el colombiano”, a quien se le acusó de acosador.En un momento dado, el ahora exalumno de la universidad, pues se determinó su expulsión, cortó el tendedero con una navaja y aparentemente amenazó a otros compañeros, ante la supuesta inacción de las autoridades universitarias.Como consecuencia de ese acto, prácticamente todas las facultades de la región Xalapa entraron en paro de actividades escolares, entre ellas la Facultad de Derecho.Sin embargo, aunque con una multitudinaria marcha que tuvo lugar el 13 de octubre se determinaron acuerdos para Humanidades y con ello el levantamiento del paro, este viernes alumnos de Derecho se posicionaron por mantener el paro activo.En redes sociales manifestaron que la facultad seguiría sin actividades normales hasta el lunes 17, cuando esperan que se resuelva su caso:“La Facultad de Derecho tiene pendiente una resolución para la comunidad estudiantil por un caso de portación de arma blanca.“Esta situación será resuelta el lunes 17 de octubre por la tarde en Junta Académica. Mientras en Derecho no tengamos una resolución, seguiremos en paro”, comunicaron.La determinación de los alumnos contraviene lo que dispuso desde la noche del 13 de octubre la propia Universidad, que también mediante redes sociales informó de que supuestamente las clases se normalizarían este viernes.“El día de mañana viernes 14 de octubre se reanudan todas las actividades de la Facultad de Derecho en horarios normales”, señalaron en breve comunicado.También en redes se han difundido algunas imágenes de la Facultad cerrada y con decenas de carteles con demandas pegados en el acceso principal.“Seguimos en paro. No hay asistencias, no hay exámenes. Sin estudiantes no hay facultad”, indican.Hasta el momento las autoridades universitarias no se han posicionado específicamente por la problemática que reclaman estos alumnos.