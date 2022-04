Derechohabiente denuncia falta de medicamentos en clínica ISSSTE Xalapa

Buenos días, si me lo permiten quiero hacer pública una queja contra el ISSSTE, por falta de medicamentos:Soy un derechohabiente que acude cada tercer día a la unidad de hemodiálisis en la clínica hospital de Xalapa; como todos los que acudimos ahí nos aplican Eritropoyetina para incrementar los niveles bajos de hemoglobina que presentamos.Sin embargo, en lo que va del mes no nos han suministrado esta hormona porque no hay en existencia en la clínica. El médico familiar nos extiende la receta, la entregan en la farmacia y hasta nos ponen fecha, pero cuando acudimos no hay nada.Solamente nos hacen gastar en pasajes y nos vemos obligados a comprar el medicamento que es oneroso para un jubilado, como un servidor.Por su atención, mucha graciasGilberto A. Ortiz