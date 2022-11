Derechohabientes recomiendan vasectomía sin bisturí en planificación familiar

Durante la conmemoración del Mes de la Salud Integral del Hombre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, llevó a cabo la Jornada de Vasectomías en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66, con la finalidad de promover la salud sexual y reproductiva.‘‘La vasectomía sin bisturí es un procedimiento muy noble, ya que es una cirugía ambulatoria que consiste en la ligadura de los conductos deferentes, y dura, aproximadamente, entre 10 y 15 minutos, además de tener una efectividad de más del 99 por ciento; y durante estas jornadas programamos 38 procedimientos quirúrgicos para realizarse en seis días”, señaló el doctor Miguel Ángel Carreto Vélez, médico Familiar con adiestramiento en vasectomías sin bisturí.Agregó que al utilizarse anestesia local y ser muy sencillo, no requiere estudios preoperatorios; otras de las ventajas son que el paciente sale caminando y se queda sólo 30 minutos para recuperarse, es un método anticonceptivo permanente y no interfiere con la actividad sexual.Juan Luis Jiménez Contreras, paciente beneficiado con este procedimiento, comentó que tomó esta decisión después de realizar la planificación familiar y consideró que era la mejor opción, por lo que invitó a los demás hombres a realizársela.Por otra parte, Luis Manuel Lagunes Trujillo, derechohabiente beneficiado, expuso que se encuentra gusto con la cantidad de hijos que tiene, por lo que recomienda esta opción a quienes están en su misma situación.Asimismo, Jesús Morales Martínez refirió estaba a punto de pasar a quirófano para que le realizaran su vasectomía, ya que pensó en el bienestar de su pareja y juntos decidieron que lo más conveniente era retirarle el dispositivo sin correr el riesgo de un embarazo.Finalmente, el doctor Carreto Vélez enfatizó que este método es altamente efectivo, ya que evita el paso de los espermatozoides y que se puede realizar en cualquier momento, siempre y cuando el varón esté plenamente convencido, para lo cual puede pedir consejería en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Seguro Social.