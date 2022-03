Derogación de ultrajes debe ser total, demandan

La presidenta de la Fundación Libre de Violencia AC, Miriam Méndez Jiménez, señaló que se espera que no haya más pretextos ni dilación en la derogación total del delito de ultrajes a la autoridad, pues en el Estado son muchos los ciudadanos que han sido víctimas de abusos por parte de autoridades sin que se pudieran defender defender siquiera o terminaban en la cárcel.Mencionó que en el municipio de Nogales se dio el caso de dos ciudadanos que tuvieron un incidente vehicular y a pesar de que llegaron a un acuerdo, el delegado de Tránsito de Nogales ordenó que las unidades fueran trasladadas hasta Córdoba.La abogada indicó que hechos como ese indignan a cualquiera, por lo que esperan que la derogación de dicho delito proceda cuantos antes en congruencia con lo señalado por el propio Presidente de la República el pasado miércoles durante "la mañanera", en donde dijo que las libertades deben estar por encima de todo.Señaló que la autonomía de los poderes no permite juegos de subordinación entre empleados y "patrones", por lo que los legisladores tienen una gran responsabilidad ante la historia y ante los ciudadanos, para demostrar que actúan conforme a derecho, no por consigna.