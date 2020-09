Derroche es evidente en campañas por MORENA, reclaman diputados a Mario Delgado

Este miércoles subieron de 29 a 37 los diputados federales de MORENA que le exigieron a su coordinador parlamentario y aspirante a la dirigencia nacional de su partido, Mario Delgado, que transparente el informe de los más de 444 millones de pesos que ha recibido su fracción en los dos primeros años de la 64 Legislatura.



En conferencia de prensa, las diputadas morenistas Laura Imelda Pérez y Aleida Alavez dijeron que es evidente el derroche de recursos económicos que realizan algunas candidatas y candidatos a la dirigencia nacional de su partido, “por lo que es su deber dejar claro el origen de estos recursos y que no se esté utilizando dinero de la bancada para sus campañas.



“Es evidente el derroche de recursos económicos que realizan algunas candidatas y candidatos, por lo que es nuestro deber bien claro que el origen de éstos no es del grupo parlamentario, más aún porque el origen de estos gastos no serán reportados al INE, en esta contienda sui géneris llamamos a la difusión de una plataforma política para que MORENA sea un instituto político sólido en la toma de decisiones político y financieras no sean a discrecionalidad de una cúpula porque la mejor manera de dirigir es reconocer y respetar nuestro estatuto y a la militancia”, aseguró Laura Imelda Pérez.



El pasado viernes, EL UNIVERSAL publicó que en medio de la contienda por la dirigencia nacional de MORENA, 29 diputados morenistas exigieron a su líder parlamentario, Mario Delgado, que transparente el destino de los por lo menos 444 mil millones de pesos que recibió la bancada durante los primeros 16 meses de la legislatura -septiembre de 2018 a diciembre de 2019- para su operación.



El 9 de septiembre, un grupo de 29 diputados entregó a Mario Delgado –quien busca ser presidente nacional de MORENA- un oficio donde señala la omisión en rendición de cuentas. La diputada Laura Imelda Pérez Segura afirma que debe haber certeza de que los recursos de la bancada no se desvían hacia la promoción de aspirantes a la dirigencia del partido.



Sobre esto, Mario Delgado dijo que ya habló con varios de los 29 diputados federales que le exigieron que aclare el destino de las subvenciones millonarias que ha recibido Morena bajo su coordinación y la mayoría le dijeron que no firmaron y desconocieron el documento. Pero acusó que quienes sí firmaron la petición de transparencia en los recursos, son diputados que no tienen simpatía a la dirigencia nacional por él.