Derrumbes afectan cultivos de unos 4 mil campesinos de Ixtaczoquitlán

Alrededor de 4 mil campesinos de la zona baja de Ixtaczoquitlán han tenido afectaciones por los derrumbes e inundaciones que se han generado en los últimos días a consecuencia de las lluvias, indicó Gabriel Zepeda Trujillo, representante del Comité Campesino de Orizaba.



Explicó que hay zonas de cultivos que han sido dañadas por el lodo y las aguas pero además de esta zona, también se han reportado afectaciones en siembras de la parte alta del volcán, así como en Atzacan, Ixhuatlancillo y Mariano Escobedo.



Aclaró que los problemas se presentan también por las carreteras en las que no pueden circular, pues al no poder sacar sus productos, éstos se les echan a perder o bien su ganancia se reduce al tener que gastar más en gasolina por las vueltas para sacarla.



Sin embargo, mencionó que al momento, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Veracruz está desaparecida y no hay quien los respalde.



Refirió que quienes están en esa organización sólo llevan a cabo reuniones que son una pérdida de tiempo, pues no se hacen gestiones ni se obtienen resultados con el Gobierno del Estado.



Consideró que los campesinos son un sector prioritario y se encuentran en una situación difícil pero ya no pueden estar perdiendo el tiempo.