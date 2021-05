Desaíran orizabeños a Diez Francos; mitin no reunió más de 300 personas

El mitin organizado en el parque central de Orizaba por el candidato de la alianza “Va por México” a la presidencia municipal, Juan Manuel Diez Francos, no logró reunir a más de 300 personas, la mayoría de los asistentes eran aquellos que andan en las brigadas casa por casa, esto a pesar de que acudió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.



A este evento llegó la senadora Beatriz Paredes, diputados locales y federales del PRI, pero ni aun así se concentró el número de personas que los priístas habían pensado reunir para convencer del voto a los electores.



Los gritos y porras que se dejaban oír solo en la zona del kiosco donde estaban los priístas, las efectuaron estas 300 personas que portaban banderines con los nombres de Igor Rojí candidato a la diputación federal por el distrito de Orizaba y de Juan Manuel Diez, pero que son parte de su avanzada.



Esta situación provocó que las mismas personas que estaban en esta plaza pública tomando una bebida o esperando para seguir con su camino, cuestionaran por qué la gente no acudió a diferencia de años pasados donde esos mítines llenaban todo el parque.



La falta de personas que acudieron al evento enojó al candidato Diez Francos, quien lucía airado y discutió con su equipo de campaña afuera del teatro “Ignacio de la Llave”, sin embargo, tuvo que hacer acto de presencia en el evento del parque Castillo a pesar de la poca gente reunida.



Tampoco se vio la presencia de sus aliados del PRD y del PAN, quienes van en alianza, pues aun y cuando se lanzaban porras en favor de la candidata a la diputación local, Rubí Márquez – a quien postuló Acción Nacional-, no había ni panistas ni perredistas.



Antes de acudir al parque, estuvieron los candidatos y Alejandro Moreno en la empresa Talleres y Aceros, de la cual es director general Edgar Chahín suplente de Diez Francos.