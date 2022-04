Desaparece el Semáforo COVID federal; en Veracruz, autoridades definirán

El actual Semáforo Epidemiológico de COVID, que estableció a todo el país en verde o de “riesgo bajo” por el virus del 18 de abril al próximo primero de mayo, será el último que se emita ante la drástica reducción de casos, lo que también terminaría por ocurrir en Veracruz.Esto lo confirmó el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes.Y es que el funcionario explicó que desde hace cuatro periodos consecutivos se ha mantenido el verde, lo que persistirá por “un buen tiempo”.“La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener el verde, seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios; con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces, también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del 1º, este que está vigente termina el 1º de mayo, ya no lo emitiremos”, dijo.En cuanto a Veracruz, según informaron fuentes consultadas al respecto, será el Consejo Estatal de Salud el que defina las medidas que se implementarán ahora en la entidad, lo que podría confirmarse este mismo viernes, cuando se anunciaba el semáforo federal y estatal.Cabe destacar que en la misma conferencia de prensa, López-Gatell reiteró que ya no es imprescindible el uso del cubrebocas.“No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es: en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego. Quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar”, dijo.El Subsecretario comentó que también se alistaban nuevos lineamientos de seguridad sanitaria para los distintos sectores del país, ahora quitando cosas que fueron innecesarias implementar.“Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar, y ahí están también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido”.