Desaparece presidenta de casilla en Boca del Río, casilla no se instaló

En todo el Estado de Veracruz una sola casilla no se pudo instalar debido a que la presidenta de la mesa directiva no ha sido localizada y por ende, la documentación y material electoral que se usaría para que los electores emitieran sus opiniones en el Ejercicio de Revocación de Mandato.Durante la sesión de Seguimiento a la Jornada de Votación, se informó que se trató de la sección 571, ubicada en calle Graciano Sánchez, de la colonia Carranza, en Boca Del Río, por lo que la Delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Entidad presentará la denuncia correspondiente.Al mismo tiempo, el representante de MORENA ante el Consejo Local,Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, indicó que su partido también denunciará esta situación, al tiempo que criticó al ente comicial por no cumplir con su trabajo de garantizar el derecho al voto de las miles de personas registradas en esa casilla, una de las mayores listas nominales del municipio.En entrevista posterior, el vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local, Josué Cervantes Martínez, apuntó que los familiares de esta persona tampoco saben de su paradero.“Nosotros haríamos votos para que la persona se encuentre bien y más allá de eso no llegó a la casilla con la paquetería, ni tampoco no la devolvió para poder procurar instalar la casilla con alguno de los mecanismos que prevé la propia Ley”, comentó.Cervantes Martínez dijo que hasta el momento “se presume” que la paquetería electoral está resguardada en su casa.“En virtud de que no se pudo recibir la votación no va a ser parte de la contabilidad de los votos, ahorita se está preparando la denuncia correspondiente para interponerla ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y que se deslinden las responsabilidades que correspondan”, puntualizó.Comentó que en el lugar donde se pondría este centro de votación se colocó un aviso donde se les indica a los votantes la dirección de las dos casillas especiales que hay en el puerto jarocho para que vayan a ejercer su derecho al sufragio allí.“Los demás incidentes tienen que ver, con muy poca recurrencia, pero sí se han presentado, que se permite a algunas personas votar sin estar en el listado nominal o alguien que sí tiene su credencial porque hizo su trámite reciente, se presenta a la casulla, aparece su nombre, pero no es la misma credencial, no es la misma fotografía, y cuando fue por ella nos firmó una responsiva donde estaba consciente que no podía votar”, indicó.Además comentó que en Martínez De la Torre se dio una situación relacionada con el ingreso de policías municipales armados al lugar donde funcionaba la casilla, lo cual está prohibido por la Ley, a menos que la presidencia de la mesa directiva lo solicite, lo cual no ocurrió en este caso.