Desaparecen dos jóvenes en zona centro del Estado

Dos personas fueron reportadas como desaparecidas en municipios de la zona centro del Estado; familiares y amigos de las víctimas iniciaron su propia búsqueda pero sin resultados.A la lista de desaparecidos la Comisión Estatal de Búsqueda sumó las carpetas de identidad de Mía Isabel Hernández Alvarado, de 16 años de edad y de Víctor Óscar Romero Hernández o Kelly Romero Hernández, mujer transgénero de 25 años.Mía Isabel fue vista por última vez el 18 de julio en calles del municipio Río Blanco, donde familiares y amigos no volvieron a tener comunicación con ella.Isabel Hernández es una joven es de tez morena clara, tiene ojos café oscuro, cabello negro crespo a la altura de los hombros y mide aproximadamente 170 centímetros.Cómo seña particular, la joven tiene tatuajes en ambos brazos y uno más a la altura del abdomen, lado izquierdo, así como una perforación en la nariz y el uso de brackets.En el caso de Kelly, esta desapareció en Orizaba cuando el pasado 8 de julio dejó de contestar el teléfono celular y ya no hubo noticias de su paradero.Cómo señal particular, Kelly mide 170 centímetros, es de tez morena clara, tiene tatuajes en el rostro, espalda, brazos y la pierna izquierda, además de perforaciones en ambas orejas y requiere de tratamiento médico especializado.Cabe señalar que familiares de las desaparecidas ya interpusieron su denuncia ante instancias ministeriales.