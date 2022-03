Desaparecer escuelas de tiempo completo, decisión muy a la ligera, critica SITEM

El secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Diego Ánimas Delgado, alertó que la desaparición de las 3 mil escuelas de tiempo completo afectarán los derechos laborales de 5 mil 200 maestros en el país.En conferencia de prensa, indicó que esta decisión además perjudicará a los 3 millones 600 mil niños de las zonas más marginadas del país porque no sólo reciben la enseñanza, también alimentos a lo largo del día, lo que favorecía su desarrollo físico y mental."Fue una decisión muy apresurada, muy a la ligera porque cerca de 3 millones 600 mil niños quedaron sin recibir ese beneficio, pero a parte se quedaron sin alimento, es muy importante reconsiderar porque esto nos dice que va a provocar un mayor rezago educativo y atenta contra el derecho internacional del niño y sus alimentos", afirmó Ánimas Delgado.Acompañado del nuevo dirigente estatal del SITEM en Veracruz, Gabriel Polo Navarro, quién ayer jueves fue electo por 621 de los 742 agremiados que votaron en el proceso interno; acotó que espera que este llamado llegue al "corazón" del Presidente de la República, de los gobernadores, de los diputados y de los Senadores."Pedirle a la maestra Delfina Gómez (titular de la Secretaría de Educación Pública), que se reconsidere el tema de la escuela de tiempo completo y que ese recurso que quieren destinar para remodelar, reconstruir o mejorar las condiciones de los centros educativos también llegue a la bolsa del compañero trabajador", solicitó.Además aseguró que apostarán al diálogo, a los acuerdos y a la comunicación, apelando a la "buena voluntad" de los mandatarios federal y estatales, de los legisladores al Congreso de la Unión y de la secretaria de Educación, para sus se dé marcha atrás a esta directriz."Los padres de familia están muy molestos por esa gran decisión, esperemos llegar a un punto de acuerdo porque hay que legislar, eso no se aprobó por parte del Presidente, hay que legislar, hay que buscar los acuerdos y posteriormente hablaremos de las acciones que podamos emprender si no logramos avanzar", refirió.Por otro lado aseveró que desde la organización sindical que dirige están trabajando para rescatar y dignificar la vida de los profesores mexicanos, además por el reconocimiento al personal de apoyo y asistencia a la Educación, que a su decir son los que menos ganan, pero trabajan más."Por eso estamos impulsando ya la carrera administrativa dentro de la SEP", puntualizó al presumir también que fue el primer sindicato que levantó la voz para que se aplicara la segunda dosis (de refuerzo) a los integrantes del magisterio.