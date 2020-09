Desaparición de fondo para migrantes deja sin ayuda económica a familiares de muertos por COVID-19

El director general de Atención a Migrantes de Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, lamentó que ya no exista el fondo de apoyo para migrantes derivado del ramo 023, el cual se utilizaba en solidaridad económica a los migrantes y familias, pues anteriores administraciones hicieron mal uso de este recurso.



Y es que con la pandemia, los migrantes que mueran por COVID-19, solo se les está ayudando en procedimientos y tramitología a los deudos, y no de manera económica.



"Antiguamente teníamos un fondo de apoyo para migrantes, que de ahí podía salir un apoyo para las familias, desgraciadamente y no me gusta hablar del pasado, desgraciadamente hubo un abuso del fondo de apoyo para migrantes. Venía del ramo 23, como ese apoyo es discrecional, pues desgraciadamente hacían lo que querían".



Señaló que el dinero derivado de este recurso federal, no llegaba a los afectados, por lo que desapareció este programa, y por lo tanto, no es posible ayudar a los migrantes y familias que lo necesiten en este tiempo de pandemia.



"Desaparece este apoyo para migrantes y nosotros ya no podemos ayudar, aunque hay programas federales de apoyo a las familias. Específicamente la dirección de atención a migrantes, pues no tenemos esos recursos".



Agregó que en el caso de que se logre detectar que la familia migrante es de escasos recursos, el gobierno estatal si está comprometido apoyar en un 100 por ciento por fallecimiento y trámites.