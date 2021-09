Desaparición de personas no se ha controlado, al contrario, va en aumento 

La problemática de personas desaparecidas no sólo no ha podido ser controlada, sino que va en aumento, pues a la fecha, cada semana desaparecen de dos a cuatro personas, indicó Daniel GM, autor de la exposición fotográfica “Una madre nunca olvida”.



Señaló que en algunos casos se tiene la fortuna de encontrarlos con vida, pero de la mayoría no se vuelve a saber o bien se le encuentran en una condición en la que no se hubiera deseado.



Recordó que a través de esa exposición se buscó visibilizar esta situación y las integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos llevan a cabo diferentes actividades con el fin de que se tenga presenta esta problemática.



Consideró que entre la sociedad se ha visto un cambio en cuanto a la aceptación de esta realidad y se ha visto que hay apoyo hacia quienes tienen la desgracia de pasar por una situación así.



Mencionó que en cuanto a las autoridades se tiene una situación complicada, pues es algo incómodo para ellos, ya que representa que ellos están fallando en muchas cosas, entonces se tiende a ignorarlos.



Recordó que el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba está integrado por 350 familias que tienen a un hijo, hija, esposo, esposa, prima, primo, hermana o hermano desaparecido.