Desapariciones en Veracruz no son casos aislados, claman en Orizaba

Con una marcha por las principales calles de Orizaba un pase de lista en el parque López, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba exigieron justicia y que las autoridades combatan este delito, pues las cifras van al alza.Araceli Salcedo Jiménez, representante de la agrupación, señaló que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en medio de su dolor, salen para reclamar el regreso de sus hijos y pedir empatía por parte de la población, pero también a exigir que ya no haya más desapariciones.Mencionó que esta fecha es un recordatorio para las autoridades de que falta mucho por hacer para dar verdad y certeza a miles de familias que pasan por esta situación.Señaló que la población debe comprender que no se trata de casos aislados, sino que es una situación que puede afectar a cualquiera, pero además no se debe criminalizar por ello a los desaparecidos y sus familias.Agregó que varias familias, incluida ella misma, están por cumplir 10 años de búsqueda de sus hijos y su dolor es igual que el primero día y a pesar de que su cuerpo ya les falla, el mismo dolor es el motor que los empuja, les da valor y mantiene la esperanza de que regresen a casa.La marcha inició de los límites con Rio Blanco y de ahí las alrededor de 140 personas se dirigieron hacia el parque López, en donde hicieron un pase de lista y lanzaron un globo.