Desapariciones no incrementan pero tampoco van a la baja en Veracruz

El crimen organizado y la violencia familiar o de género son algunas de las principales causas de desapariciones en Veracruz.La encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, reconoció que no han podido reducir el número de desapariciones de mujeres y actualmente, de los casos reportados, el 35 por ciento corresponden a este género.La funcionaria destaca que pese a que los datos no han variado a la baja, las desapariciones de mujeres tampoco se han incrementado en Veracruz.“Sí vamos llevando una contabilidad en donde se ha mantenido y sí es una cifra que alcanza el 35 por ciento de las desapariciones en el Estado son mujeres. Siguen siendo hombres los que más desaparecen, pero pues no hemos incrementado la cifra”, dijo en entrevista.Respecto a los varones, Cerón Chagoya señaló que la desaparición está ligada a delitos como trabajos forzados, aunque corresponde a la Fiscalía y no a la Comisión que preside determinar las causas.“Generalmente se capta personas para el crimen organizado; (también se registra) la posible ausencia voluntaria cuando hay algún problema en casa en cuestión de adolescentes y también violencia familiar o de género”.La encargada alertó sobre las nuevas modalidades a través de redes sociales o aplicaciones de celular para enganchar a personas, aunque descartó que estadísticamente se estén registrando más casos de trata en Veracruz.Dijo que tanto hombres como mujeres buscan empleo en medios electrónicos y terminan siendo víctimas de grupos organizados.“Nosotros no hemos tenido como tal un índice de incremento en esta situación particularmente, lo hemos trabajado quizás en unos 6 o 7 casos en lo que va de esta administración y se han localizado yo creo que más de la mitad de las personas”, indicó.Finalmente recomendó a los ciudadanos tener cuidado con aplicaciones para conocer gente y vigilar el uso que dan los adolescentes y menores de edad a las nuevas tecnologías.“Que haya vigilancia en adolescentes y análisis de las autoridades para las asociaciones que se han visto en varios casos”, añadió.