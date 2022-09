Desaprueban trasladar Juzgado de Pacho Viejo a Naolinco

El Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz se pronunció en contra del traslado del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo a la Ciudad Judicial de Naolinco, porque entorpecerá la impartición de justicia.Roberto Rodríguez Cruz, presidente del referido Foro, convocó a todas los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados a una reunión urgente para frenar “otra de las locuras” de Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.Aseveró que a la togada se le olvidó, no le informaron o no sabe, que cuando se dio la transición del sistema tradicional de justicia al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo se concentraron los expedientes de 4 Distritos Judiciales, que en estos momentos se encuentran en proceso de desahogo.Por lo que mover la sede del Juzgado a la Ciudad Judicial de Naolinco, no sólo afectará a abogados litigantes y usuarios de Xalapa, sino de 4 Distritos Judiciales.Expuso que el cambio de domicilio afectará la economía de los justiciables, abogados y del mismo personal del Juzgado, toda vez que el traslado de Xalapa a Naolinco implica gastos que no tienen presupuestado.Aseguró que se verán afectadas las audiencias, consulta de expedientes y todo trámite que lleven a cabo en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo.Por ello, reiteró el llamado a los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados a una reunión para ver la forma de combatir “esa locura”, concluyó.