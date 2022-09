Desatino del Gobernador, culparme de liderar a protestas: Exalcalde de Emiliano Zapata

El exalcalde Adrián Vázquez Mendoza rechazó las acusaciones que hiciera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de estar detrás de la manifestación frente al Palacio Municipal de Emiliano Zapata, en Dos Ríos, y bloqueo de la Carretera Xalapa-Veracruz, que este miércoles llevaron a cabo pobladores inconformes con la construcción de miles de viviendas en el fraccionamiento Terranova.Calificó esos señalamientos como un "desatino" y culpó a la Dirección de Política Regional de darle una noticia equivocada al titular del Ejecutivo."El Gobernador estuvo desatinado, ya que le dieron una nota que no correspondía a los hechos, toda vez que un servidor no intervino en el evento de ayer. Debo decir que coincido con los ciudadanos de esa región, de que están en todo su derecho de manifestarse por la preocupación que tienen por el asunto del agua. No coincido con la forma porque adolece de una coordinación y del conocimiento", manifestó.En entrevista, el exmunícipe panista aseveró que Política Regional debe "aplicarse más" respecto de su trabajo y entregarle la información fidedigna al mandatario, pues reiteró que el hecho de que tenga un negocio frente a dicha Alcaldía y estar siempre allí no lo convierte en partícipe de la acción de protesta ciudadana."También ayer yo fui perjudicado con mi vehículo. Tengo video de los hechos que se suscitaron allí y yo no sabía que el Gobernador me había dedicado unos minutos diciendo que estuve allí (...) Pero yo no le quito, ni me pongo, ni me hago a un lado. Simplemente expongo los hechos. No tengo nada qué ver en el asunto porque yo no estuve, no tengo por qué atraer algo, no me comí el mandado", detalló.También cuestionó la falta de experiencia política que tiene el alcalde Erick Ruiz Hernández, a quien recomendó contar con un mejor asesor que le permita atender y prevenir la "enfermedad" antes de que se convierta en un "cáncer", en referencia a la falta de previsión del conflicto que derivó en el cierre de la principal vialidad de la Capital al Puerto jarocho.