Descarta Alcalde de Orizaba aplicar multas por no acatar disposiciones sanitarias

El alcalde Igor Rojí López mencionó que si bien hay algunas personas que se resisten a acatar las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, se descarta totalmente la posibilidad de aplicar sanciones como han hecho algunos municipios.



Reconoció que en la ciudad hay un gran movilidad tanto de sus 120 mil habitantes como de los 450 mil de la zona metropolitana y hay gente que viene de fuera que no cumple con las disposiciones del Cabildo.



Agregó que a través de los cercos sanitarios que se instalan en las entradas a la ciudad se busca cuidar que quienes ingresan a Orizaba traigan cubrebocas, ya sea que los que llegan en camiones, vehículos particulares o taxis.



Sin embargo, descartó que se pueda imponer alguna multa a quien no use cubrebocas, pues consideró que la situación económica no está como para estar aplicando sanciones.



En cuanto a los negocios, comentó que se cuenta con una brigada de la Dirección de Desarrollo Económico que realiza recorridos por la ciudad para verificar que los restaurantes, bares y demás cumplan con las medidas.



Señaló que a estos establecimientos se les hacen observaciones, ya sea que les falte gel o su tapete sanitizante esté seco pero tampoco ha habido multas para ellos.



SECTUR promociona turísticamente a Orizaba



En otro tema, a través de sus redes sociales, el alcalde Igor Rojí López presumió la promoción que está haciendo de Orizaba la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.



“Les comparto la promoción que está realizando la SECTUR del Gobierno Federal de nuestro bello Orizaba Pueblo Mágico, después de la visita del secretario Miguel Torruco Marqués, próximamente vienen más sorpresas que les estaré comunicando”, señaló el Edil.



Dicha dependencia publicó en su página una fotografía nocturna del Paseo del Río, en donde menciona lo que pueden encontrar quienes caminan por ahí.



“Buenas noches desde el Paseo del Río en el #PuebloMágico de #Orizaba, Veracruz. Este sitio turístico se divide en dos partes: hacia el norte se puede admirar la reserva animal, y del lado sur, el Paseo del Arte, conformado por murales y esculturas. ¡Hermoso recorrido!



El Alcalde recordó que el funcionario federal estuvo recientemente en la ciudad para inaugurar el Museo Mexicano de la Hotelería, proyecto concretado por la SECTUR al ser Orizaba la cuna en este rubro no sólo en México, sino en América Latina, al fundare en 1525 el primer mesón de la Nueva España.



Durante su estancia, comentó, Torruco Marqués visitó el Poliforum, subió al teleférico, conoció el Exconvento de San José de Gracia.