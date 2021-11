Descarta Alcalde Electo de Orizaba dejar a SEFIPLAN cobrar el predial

El alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, descartó que el Ayuntamiento vaya a firmar el convenio con Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que esta dependencia cobre el predial; dijo que esa propuesta es para ayuntamientos pequeños."Es absurdo que un municipio que cobra el 95 por ciento del predial se lo entreguemos a un Gobierno Estatal que cobran el 20 por ciento de los impuestos que debe recaudar. Entonces creo que es para municipios que no tienen infraestructura y es un convenio de buena voluntad que está impulsando bien el secretario Lima para municipios pequeños que no tienen infraestructura, pero para municipios grandes no creo que alguno vaya a firmarlo".También se le cuestionó en referencia a quién lo acompañará como su equipo de trabajo, pero indicó que todavía no lo tiene definido."El lunes yo ya entregué lo que venía haciendo: mis empresas. Pero este lunes 29 ya empiezo a platicar con la gente que está en el Ayuntamiento para decirles quiénes continuarán, qué modificaciones quiero hacer y ustedes (los medios) serán los primeros en saberlo. Y voy a andar el lunes por Palacio porque voy a empezar a aterrizar las cosas".Dijo que dependerá de que se quede la gente trabajando en su gobierno, la capacidad y el servicio, pues la honradez está fuera de discusión, pues quien no es honrado no puede estar. "El único viejito que va andar por ahí por el Ayuntamiento voy a ser yo. Queremos también renovar algunas cosas. A algunas personas queremos decirles ya que se vayan a descansar. Hay por ahí uno en (el área de) Ingresos que tiene toda la experiencia del mundo, pero ya nos dio todo lo que tenía que dar y, sobretodo, ya es justo que descanse".Sobre quién será la presidenta del DIF Municipal, dijo que todavía no toma una decisión pues es un puesto importante y debe de ser una persona que maneje toda la sensibilidad. "Lógicamente, quiero buscar una persona joven. Tengo cinco hermanas pero quiero buscar una persona joven que empuje el DIF".