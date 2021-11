Descarta Regidor dejar obras inconclusas en Xalapa

No habrá subejercicio ni quedarán obras inconclusas al finalizar el mandato constitucional del actual Ayuntamiento de Xalapa, las 102 obras que integran el programa 2021 se concluirán en tiempo y forma y se entregarán en el plazo previsto para ello.Esto lo aseguró Juan de Dios Alvarado García, titular de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Comunicaciones de la comuna local, quien dijo que “vamos muy adelantados y nos programamos para terminar un poco antes en la ejecución de los trabajos; estamos haciendo recorridos de supervisión para constatar sus avances”.Expresó que en estas acciones participan el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y los titulares de Obras Públicas, de Participación Ciudadana y de la Contraloría Interna Municipal, sobre todo en aquellas “donde sentimos que pudieran ir un poco atrasadas pero que se encuentra dentro de lo que marca el programa”, añadió.Entrevistado en sus oficinas, rechazó que se vaya a dar un subejercicio en la obra pública “se terminarán en tiempo y forma, sin ningún señalamiento; estamos trabajando precisamente para que la ciudadanía tenga la certeza de que los recursos fueron utilizados para lo que son: la obra pública”.El edil presumió la gran obra pública que se hizo en la actual administración municipal, “se hizo mucha obra pública. Estamos hablando de más de 520 obras con una inversión de más de mil 200 millones de pesos en los cuatro años. Es una cantidad histórica que no se había invertido en las últimas administraciones municipales”, añadió.Admitió que hay algunas obras que por el tema de las economías se empezaron en los meses finales del presente año, como es el caso de la calle Macuiltépetl en la colonia Moctezuma y el Museo de Música que se construye en lo que fue la Casa de Dona Falla en el Callejón de la Calavera, frente al Parque de Los Berros.Estas dos obras fueron las últimas que se aprobaron para su ejecución por esta administración municipal, van muy avanzadas y no tendremos problemas en terminarlas antes de que concluya la gestión municipal constitucional; estamos pendientes de ello, el presidente municipal, la directora de Obras Pública, un servidor y todos los ediles y van a ser terminadas sin ningún problema, subrayó,Finalmente, insistió en que no dejarán pendiente ninguna obra para la próxima administración municipal, “al menos esa es la intención de nosotros y para eso se está trabajando, por lo que se supervisan y se realizan los recorridos para constatar que las obras se terminarán en el tiempo programado”.