Descarta TEV que diputado Omar Miranda se promocionara anticipadamente

Al resolver eunl Procedimiento Especial Sancionador, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declararon la inexistencia de las infracciones denunciadas en contra del diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Omar Guillermo Miranda Romero.



En sesión pública virtual, los togados desestimaron los alegatos presentados por Ana Irma Cortés Morales con los que acusó al legislador blanquiazul de la presunta realización de promoción personalizada, así como actos anticipados de precampaña y campaña.



De acuerdo con la sentencia, al analizar el material probatorio no se advirtió que se configurara la propaganda personalizada a través de la colocación de promocionales en varios lugares de Xalapa, ya que lo único que se pudo observar es la difusión del segundo informe de labores que rendiría.



“Por lo no puede considerarse que tenga fines electorales o promocionales”, refiere el fallo en el que se recuerda que según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el hecho de que la propaganda institucional tenga el nombre e imagen del servidor público, no es suficiente para que configure la promoción personalizada.



“Es un espectacular de carácter meramente informativo. Además que, es una atribución del Legislador el rendir un informe anual de sus funciones legislativas”, reiteraron en la sentencia.



Por cuanto hace a la realización de supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, los integrantes del TEV concluyeron que no existe un llamado expreso al voto, sino una postura ideológica que tiene como finalidad la de informar y demostrar los resultados obtenidos mediante su segundo informe de labores.



“Tales afirmaciones no son de naturaleza electoral, y por ende, tampoco hay una vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. Además que mediante las certificaciones realizadas por la oficialía electoral del OPLE que obran en autos del expediente se desprende que dichos promocionales fueron retirados antes de que iniciara formalmente el proceso electoral 2020-2021”, enfatizaron.