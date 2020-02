El delegado regional en Coatepec de Programas Federales, Adrián González Naveda, informó que hasta el momento no existe ningún señalamiento sobre que centros de trabajo piden dinero a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



Y es que dijo que de manera constante se investigan este tipo de acciones a través de auditorías “sorpresa”, advirtiendo que la mala utilización de los programas podría derivar en prisión preventiva oficiosa, toda vez que se trata de un delito grave.



“La mala utilización de los programas es un delito grave, ameritaría prisión preventiva oficiosa; una acción que ameritaría persecución legal sería que a un joven se le estuviera pidiendo dinero, eso es gravísimo, nosotros hemos buscado con lupa que no suceda eso, no tenemos ahorita algún señalamiento de que así sea pero seguimos investigando de manera constante y diariamente”, detalló.



Asimismo, consideró que los municipios podrían coadyuvar con las acciones del Gobierno Federal, por lo que los exhortó a invertir en los Centros Integradores de Desarrollo, a través del Fondo de Aportación de Infraestructura Social (FAIS) que ya permite que éstos puedan usar ese recurso de la federación para tal inversión.



“Ojala los municipios acompañen esta evolución social, la población está construyendo una nueva manera de convivir, más igualitaria y justa, los municipios no se pueden quedar atrás, los invitamos a que si realmente quieren ayudar a la gente que inviertan en los Centros Integradores de Desarrollo”, concluyó.