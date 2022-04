Descartan aumento en transporte público estatal

Ante el incremento a las tarifas del transporte público de placas federales que se dio en la región de Orizaba la semana pasada, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, indicó que “de momento” no se tiene considerado que vayan a incrementar también los cobros en los autobuses de placas estatales.Recordó que en el tema del transporte de placas federales nada tiene que ver el gobierno del estado, pues no hay injerencia sobre esa situación.Indicó que en cuanto a las tarifas estatales, éstas permanecen igual y de momento así seguirán, aunque declinó abundar si más adelante se pudiera dar un incremento.“No, no hay aumento en lo estatal, lo que hay es más orden y poco a poco vamos a ir generando más orden”.Durante su participación en el acto conmemorativo de la Batalla de las Cumbres de Acultzingo, evento que estuvo encabezado por el gobernador Cuitláhuac García; la cónsul de Francia en Veracruz, Lygie de Schuyter, y el alcalde Luis Alfredo Cruz López, el secretario de Gobierno destacó que Veracruz es promotor de la libre autodeterminación de los pueblos porque sabe lo que cuesta ser independientes y soberanos.