Descartan autoridades que manantiales de Xalapa contengan enfermedades

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que el agua de los manantiales que abastecen parte de la ciudad y de las congregaciones aledañas, no contiene enfermedades, como lo denunciaron autoridades de El Castillo y Emiliano Zapata.



"Se llevaron a cabo, prácticamente hace un mes, análisis de la calidad del agua en esa zona, afortunadamente los análisis que hicieron dos instituciones independientes muestran que no hay hepatitis, no hay tal, de una manera muy clara se los digo, no hay hepatitis en las aguas de esos manantiales".



En ese sentido, enfatizó que no existe ningún riesgo para los ciudadanos pero para descartar cualquier problema, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) procederá a clorar el líquido.



"La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento va a proceder a clorar el agua que surge de los manantiales en El Castillo. De todas maneras, con un fin preventivo se va a estar clorando".



Ante dicha situación, el munícipe dijo que se podrá mayor énfasis en la manera de operación de los Colectores Pluviales que existen en la capital, por lo que pondrá en la mesa el proyecto que solicitan los agentes municipales y comisariado ejidales, de separar las aguas negras.



"Las aguas pluviales son aguas sanas, son aguas limpias, son aguas que podríamos utilizar para el consumo humano pero cuando se mezclan en las tuberías con las aguas negras, pues pierden toda su utilidad".



Cabe recordar que en días pasados, agentes municipales, comisariados ejidales de Xalapa y Emiliano Zapata, denunciaron contaminación de manantiales que surten de agua a varias localidades y también a la zona residencial de Indeco Ánimas.



Además, Lucio Rodríguez Herrera, presidente del Comité del Agua de la Congregación El Castillo, señaló que la descarga de aguas negras viene desde un colector pluvial ubicado en la calle Vesubio, mismo que se conecta con los manantiales que se encuentran a escasos 500 metros, dónde algunas personas ya han presentado problemas estomacales, dengue y hepatitis.