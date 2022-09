Descartan corrupción en Registro Público de la Propiedad

La titular del Registro Público de la Propiedad en el Estado, Celina Quintero Padilla, descartó que durante el año que lleva al frente de esta Dirección se haya presentado algún caso de corrupción."No tenemos ningun caso. A un año de mi llegada no tenemos nada observado, aunque como usuario tenemos la libertad, si no se nos presta el servicio, de poder presentar quejas".En este sentido destacó que esas inconformidades han sido atendidas, por ejemplo si no se les entregó un trámite en el lapso que marca la ley que son 10 días. "Se atienden pero también se da vista al registrador sobre esas observaciones que da la Unidad Administrativa".Asimismo apuntó que no hay ningún señalamiento por acoso sexual en contra de algún trabajador. "Y yo hago mucho énfasis en cuanto a cuidar a los compañeros en todos los temas, pero muy en especial el de acoso sexual tanto la dirección como las subdirecciones, porque no se va permitir ninguna situación de este tipo, ni en oficinas ni en las 25 zonas".Indicó que se busca trabajar en conjunto con toda las zonas y se supervisan para que cada una trabaje bien y no exista rezago. "Ya no queremos que se señale de que hay rezago, que no existan cobros excesivos tal y como se habían señalado en el pasado, es algo que tanto la subdirectora como yo hemos estado trabajando en ello y que cada registrador y oficial esté laborando como lo marcar la ley".En referencia a la rotación de los titulares de las oficinas, dijo que no se ha cesado a ninguno, pero se les mueve de zona a fin de que aprendan más sobre cierta región. "Siempre buscando que sea de beneficio para las 25 zonas".