Descartan daños por sismos en escuelas de Orizaba; falta mantenimiento

El coordinador de Protección Civil en Orizaba, Samuel Valencia Argüelles, señaló que aunque hay planteles educativos que tienen daños en su infraestructura, esto no se debe a los recientes sismos, sino a un problema de falta de mantenimiento.Comentó que tras los movimientos telúricos que se registraron hubo preocupación entre directivos de las instituciones y 11 de ellos se acercaron a pedir apoyo para una revisión.No obstante recordó que Protección Civil es una instancia de regulación y medición de riesgos, pero se trabaja de la mano con los expertos que tienen el registro adecuado para hacer esa evaluación.Por tanto, explicó, PC no puede emitir una validación de daño estructural porque incurriría en una falta al hacer un proceso de evaluación visual, no técnica, eso lo tendrá la instancia adecuada.No obstante, indicó que se cuenta con un archivo en donde hay antecedentes de planteles que tienen problemas con su infraestructura pero se debe a falta de mantenimiento, no a los sismos.Sobre la recurrencia de éstos, recordó que no se puede considerar que es una situación atípica, pues "estamos en una zona sísmica por la placa continental en donde estamos asentados", aunque tres en una semana con percepción en esta región no es común.Sin embargo, señaló que la población actuó conforme a los protocolos y en los inmuebles públicos y privados se hizo la evacuación.